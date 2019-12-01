Происшествия
Один из лидеров талибов убит в Афганистане
Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане. Всего были убиты пять боевиков, еще семеро, в том числе два полевых командира, ранены, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханифа Резаи.
Столкновения произошли в провинции Джаузджан на севере страны. Террористы напали на позиции правительственных войск на территории уезда Мингаджик. Нападение удалось отбить.
Справка:
Мирные переговоры между Соединенными Штатами и талибами начались в октябре 2018 года в Катаре с целью положить конец 18-летней войне в Афганистане. Но после взрыва автомобильной бомбы в Кабуле в сентябре 2019 года, унесшего жизнь американского военного и еще 11 человек, президент США Дональд Трамп сказал, что отменяет встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов.
С момента начала переговоров обсуждения были сосредоточены на четырех ключевых вопросах: гарантия, что «Талибан» не позволит иностранным вооруженным группировкам и боевикам использовать Афганистан в качестве плацдарма для совершения нападений за пределами страны, полный вывод войск США и НАТО, внутриафганский диалог и полное прекращение огня. 28 ноября президент США Дональд Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан. Он выступил на авиабазе Баграм перед американскими военнослужащими и объявил, что США продолжают переговоры с «Талибаном».