Один из лидеров талибов убит в Афганистане

Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане. Всего были убиты пять боевиков, еще семеро, в том числе два полевых командира, ранены, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханифа Резаи.

Столкновения произошли в провинции Джаузджан на севере страны. Террористы напали на позиции правительственных войск на территории уезда Мингаджик. Нападение удалось отбить.



