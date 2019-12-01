Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России

Три лекарственных препарата 1 декабря вошли в список сильнодействующих средств, за незаконный оборот которых в России грозит уголовное наказание. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В перечень запрещённых включили прегабалин (противоэпилептический препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). Все три препарата относятся к жизненно необходимым. Однако в последнее время их стали использовать не по назначению.

Как уточняет РИА Новости, по данным правоохранителей, с 2013 года торговля ими увеличилась более чем в 20 раз. Сначала средства продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптека хранит затем три года.

Изготовление, переработка, продажа, хранение и приобретение этих средств теперь преследуется по ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот в целях сбыта»). За нарушение грозит денежный штраф и лишение свободы от 3 до 8 лет.



