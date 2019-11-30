ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне. Об этом сообщает 30 ноября РБК со ссылкой на Reuters.

Днем 29 ноября неподалеку от Лондонского моста мужчина с ножом напал на прохожих и ранил нескольких человек. Двое из пяти пострадавших скончались. Подозреваемого застрелили сотрудники полиции, он умер на месте. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

Подозреваемым в атаке оказался 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан. Ранее он был осужден за связанные с терроризмом преступления. В 2012 году он получил восемь лет тюрьмы за участие в деятельности группировки, которая планировала совершить нападение на Лондонскую фондовую биржу.

Королева Елизавета II выразила соболезнования погибшим и поблагодарила за работу полицию и экстренные службы.



