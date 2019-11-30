Сборная Бельгии на Евро-2020, вероятно, будет базироваться в Петербурге

Санкт-Петербург, скорее всего, станет местом базирования сборной Бельгии во время чемпионата Европы по футболу-2020. Об этом заявил тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес, сообщает Sud Info.

По словам Мартинеса, чья команда встретится в Северной столице с национальными командами России и Финляндии, Петербург – вероятно, наилучший вариант для размещения сборной с точки зрения логистики – футболистам нужно проводить как можно меньше времени в самолёте.

Тренер бельгийцев также оценил шансы своей сборной в матчах против Суоми и Дании.

«Очень интересно будет сыграть против Финляндии, но также сложно, потому что для финнов это первый в их истории чемпионат Европы. Им нечего терять, и у них будет большое желание выиграть. Это будет очень эмоциональный матч, подобный тому, который мы провели против Панамы на чемпионате мира», – сказал Роберто Мартинес.

Бельгия сразится с Россией 13 июня, 22-го проведёт матч против Финляндии, а 18 июня в Копенгагене сыграет с датчанами. «Это будет тяжелый матч против датчан, играющих дома. Это очень хорошая команда», – прокомментировал тренер «красных дьяволов».



