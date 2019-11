Госдеп США раскритиковал российский закон о признании физлиц иноагентами

Глава пресс-службы американского Госдепартамента выступила с заявлением по поводу «тревоги» от «поспешного одобрения» российскими властями законопроекта о признании физических лиц «иностранными агентами».

«Мы встревожены поспешным одобрением российским парламентом закона об «иностранных агентах», которое можно использовать для подавления независимых голосов», – написала 30 ноября в своем twitter Морган Ортагус.

We are alarmed by the Russian parliament’s rushed approval of more «foreign agent» legislation that can be used to stifle independent voices. We urge Russia to honor its commitment to freedom of expression, which #Lavrov reaffirmed at the OSCE Media Conference. @mfa_Russia