Госдеп США раскритиковал российский закон о признании физлиц иноагентами

Справка:

В 2012 году Госдума приняла поправки к закону «О некоммерческих организациях», которые дали право наделять статусом иностранного агента российские НКО. Законопроект о статусе иноагентов для физических лиц был внесен еще в 2017-м, однако в первом чтении его приняли только в январе 2018-го. Госдума приняла закон 21 ноября. Через несколько дней он был принят на 469-м заседании верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации.

Изменения в законодательстве позволят признать иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением материалов СМИ-иноагентов, а также создают материалы для таких изданий. Кроме того, получение средств и имущества из-за рубежа или от российских юридических лиц с иностранным финансированием теперь может стать основанием для признания человека «иностранным агентом». Нововведения предусматривают необходимость для признанного Минюстом инагента в течение месяца зарегистрировать юридическое лицо, а также использовать подпись «иностранный агент» при распространении материалов.