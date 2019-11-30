Госдеп США раскритиковал российский закон о признании физлиц иноагентами
Глава пресс-службы американского Госдепартамента выступила с заявлением по поводу «тревоги» от «поспешного одобрения» российскими властями законопроекта о признании физических лиц «иностранными агентами».
«Мы встревожены поспешным одобрением российским парламентом закона об «иностранных агентах», которое можно использовать для подавления независимых голосов», – написала 30 ноября в своем twitter Морган Ортагус.
We are alarmed by the Russian parliament’s rushed approval of more «foreign agent» legislation that can be used to stifle independent voices. We urge Russia to honor its commitment to freedom of expression, which #Lavrov reaffirmed at the OSCE Media Conference. @mfa_Russia— Morgan Ortagus (@statedeptspox) November 30, 2019
Госдеп призвал Россию придерживаться принципов свободы выражения мнений, которые в начале ноябре на конференции ОБСЕ поддержал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Справка:
В 2012 году Госдума приняла поправки к закону «О некоммерческих организациях», которые дали право наделять статусом иностранного агента российские НКО. Законопроект о статусе иноагентов для физических лиц был внесен еще в 2017-м, однако в первом чтении его приняли только в январе 2018-го. Госдума приняла закон 21 ноября. Через несколько дней он был принят на 469-м заседании верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации.
Изменения в законодательстве позволят признать иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением материалов СМИ-иноагентов, а также создают материалы для таких изданий. Кроме того, получение средств и имущества из-за рубежа или от российских юридических лиц с иностранным финансированием теперь может стать основанием для признания человека «иностранным агентом». Нововведения предусматривают необходимость для признанного Минюстом инагента в течение месяца зарегистрировать юридическое лицо, а также использовать подпись «иностранный агент» при распространении материалов.