Пьяного единоросса с поддельным удостоверением прокурора поймали за рулем в Пензе. Партбилет он уже потерял

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин попался пьяным за рулем. После поднявшейся шумиха его исключили из партии.

«В пьяном виде он сел за руль машины, подвергнув опасности других людей. При себе имел поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Благодаря бдительности сотрудников правоохранительных органов и оперативной реакции, трагедии удалось избежать», – сообщается 30 ноября на сайте «Единой России».

В партии посчитали, что их член из Пензы «преступил черту закона», а его поведение «аморально и недопустимо». Заместитель секретаря Генерального совета Евгений Ревенко объявил, что Вдонин лишился членского билета за свое поведение.

Видео задержания депутата появилось в Интернете.



