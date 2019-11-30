Электричку в Ленобласти превратили в музей терроризма. Неизвестные сделали «кровавыми» окна и рассказали о знаковых трагедиях в РФ

Пассажирам гатчинской электрички напомнили о терактах в России, транспортная полиция ищет вандалов.

Как сообщает 47 News, неизвестные закрыли окна вагона изнутри стендами, внешне похожими на информационные доски РЖД, с логотипом компании. Однако в пластиковых кармашках оказались данные, не имеющие отношения к сфере деятельности перевозчика. Организаторы акции описали свой взгляд на происходившие в России теракты, озаглавив каждый из стендов: «Взрывы 1999», «Норд-Ост 2002», «Беслан 2004», «Волгоград 2013», «Санкт-Петербург 2017». Информацию снабдили шокирующими фотографиями с мест событий. Внешне вагон выглядел устрашающе – окна электрички снаружи замазали красной краской.

«Сел в электричку, а тут такая история. Про все теракты на логотипе РЖД. Фотографии с людьми... Такая тема, то, что в СМИ не публиковали. Жесть», – прокомментировал один из очевидцев. На видео заметно, что пассажиров не очень тревожит несанкционированная «выставка» – многие смотрят в свои в телефоны.





Транспортная полиция 30 ноября возбудила дело по статье «Вандализм». «В период с 19:47 28 ноября по 3:30 следующего дня неустановленное лицо, находясь на жд станции Сиверская Гатчинского района, с целью нарушения общественного порядка и нравственности, нанесло красящие вещества на корпус вагона №10 электропоезда ЭТ2М-059, являющегося собственностью ОАО «РЖД». То есть совершило вандальные действия, осквернило и испортило имущество», – заявили в ведомстве.