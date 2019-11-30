​​Сборная России сыграет на Евро-2020 в Петербурге с командами Бельгии и Финляндии. Первый матч состоится 13 июня

Определились все соперники сборной России по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года. Жеребьевка прошла в субботу, 30 ноября, в Бухаресте.

В группу B, помимо сборных России, Бельгии и Дании, вошла команда Финляндии.

Россияне начнут турнир игрой против Бельгии 13 июня в Петербурге. На "Газпром Арене" наши футболисты встретятся и со сборной Финляндии – матч состоится 17 июня. Затем 22 июня соперником России станет Дания – игру проведут в Копенгагене.

XVI чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран – членов УЕФА. Единственным городом – участником от России стал Санкт-Петербург, который примет четыре матча турнира: три игры группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). Уже известно, чем Евро-2020 в Петербурге будет отличаться от чемпионата мира-2018. Дворцовая тоже превратится в фан-зону, турнир в городе откроет концерт с участием Валерия Гергиева.



