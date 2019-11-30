Авторитетного жулика Гусейнова отправили в изолятор, хотя он очень не хотел

За стрельбу в ресторане «Узбегим» Невский районный суд Петербурга 30 ноября арестовал Кенана Гусейнова. Он раскаивается и признаёт – виновен.

Об аресте устроившего стрельбу из автомата Калашникова на сходке в честь дня рождения коллеги по ремеслу Гусейнова сообщает объединенная пресс-служба судов. Дознание просило отправить его на месяц в изолятор, Гусейнов молил – все, что угодно, но только не камера. Утверждал, что раскаивается и полностью признает вину. На судью это не подействовало и он минимум до 29 декабря едет в СИЗО.

Как ранее писала «Фонтанка», после стрельбы в «Узбегиме» на Товарищеском Гусейновым заинтересовались, но выждали паузу до ночи 30 ноября. СОБР и Центр «Э» прервали вечеринку в честь освобождения из колонии товарища. Ещё семь человек увезли в миграционную полицию, пятерых, вместе с оружием, в кабинеты уголовного розыска.

В 2012 году Гусейнов был осужден Петродворцовым судом за похищение человека, освободился в 2016-ом. Перемещается на «Порше Кайене», номер мобильного телефона практически из одних четверок. По оперативным данным управления уголовного розыска Петербурга, готовится стать не просто авторитетом, а получить статус вора в законе. Для этого, как говорят, ставит себя в городе. Так, например, в середине октября этого года на проспекте Культуры тоже были слышны выстрелы. Но уже не из травматического оружия. Это Гусейнов и его кунаки агрессивно поговорили с оппонентами из сообщества, пожалуй, самого известного вора в законе из Азербайджана Лоту Гули.



