Борис Рапопорт: Среди молодых игроков «Зенита» много талантов, но у них нет шансов

Старший тренер футбольного клуба «Ленинградец» Борис Рапопорт в интервью 47news рассказал, что его команду отличает от «Зенита».

«Я не могу спрогнозировать на 100%, что у меня все суперталантливые ребята, но если сравнить Кержакова, Денисова, Быстрова, когда они были в возрасте моих ребят, то я не скажу, что сейчас игроки слабее. Талантливый человек очень редко рождается. А среди наших ребят, тех, которые у меня, у Кости Зырянова, у Влада Радимова, много талантливых. Они не слабее, чем те, которые играли в сборной России. Но всем футболистам были предоставлены шансы, а те, которые сейчас находятся в «Зените», у Зырянова и у Радимова, – у них шансов никаких нет. А у моих ребят шансы будут. Если кто-то из них перерастет уровень нашего клуба – уйдет. В свое время от меня ушел Обляков, сейчас играет в ЦСКА. Что я могу поделать? Сборная молодежная уже думает, что он будет за сборную России играть», – подчеркнул Рапопорт.

Футбольный клуб «Ленинградец» был основан в 2018 году после банкротства «Тосно». Финансированием команды занимается ряд компаний, работающих в Ленинградской области. Курирует проект губернатор Александр Дрозденко.



