У метро «Приморская» снова кладут плитку. По госконтракту из будущего

В Петербурге около станции метро «Приморская», где в ноябре активисты недосчитались плитки тротуара, начались работы по замене участков со старым покрытием. При этом на информационном щите указано, что госконтракт был заключен 2 декабря 2019 года, сообщили 30 ноября «Фонтанке» жители острова Ирина Баханович и Антон Карякин.

Рабочие меняют участок плитки около дома №68, корпус 2, на Железноводской улице. Работы проводит компания «С-Индустрия» предпринимателя Шаига Вагифа-Оглы Аббасова. Согласно данным со щита информации, работы продлятся со 2 по 30 декабря.

Не только дата заключения контракта «из будущего» вызывает вопросы. По информации с сайта госзакупок, заказчиком работ является администрация Василеостровского района. Компания получила подряд на замену 1112 кв. метров плитки за 3,9 млн рублей. В техническом задании говорится, все все работы должны быть выполнены к 1 декабря. В разделе о контракте стоит статус «подписание заказчиком».

Ранее «Фонтанка» писала, как активисты по итогам работ по замене тротуарной плитки у станции метро «Приморская» подсчитали фактическую площадь проведенных работ. Результат не совпал с заявленными в задании 2115 кв. метрами. По мнению администрации, подсчеты горожан неверны, а работы были выполнены в полном объеме.



