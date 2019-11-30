В Мурманской области стая собак напала уже на третьего ребёнка. После появления страшного видео бездомными животными занялся СК РФ

Следственные органы проверяют опубликованный в Интернете ролик, на котором стая бродячих собак накинулась на ребенка в городе Полярный.

«Нападение произошло в пятницу. Как сообщил очевидец Юрий Косиди, на улице Советской возле дома № 3 стая собак набросилась на ребенка, животных помогли отогнать двое мужчин», – сообщает 30 ноября местное издание ТВ-21. По данным издания B-port, это происшествие – уже третье, в результате одного из нападений голодных животных ребенок оказался в больнице.

Журналисты отмечают, что для Полярного такие нападения не редкость. Ранее собаки атаковали двух детей, а в другом случае местному жителю пришлось лопатой отгонять животных. Власти уже провели совещания, призвав «следить за подобными инцидентами».





Региональный следственный комитет на своем сайте сообщает, что начата проверка после публикации ролика с нападением в Полярном. «В ходе проверочных мероприятий следствие СК РФ по Мурманской области опросит очевидцев произошедшего, а также лиц, обладающих сведениями о случившемся; кроме того в администрации ЗАТО Александровск Мурманской области, с целью оценки исполнения, будут получены сведения об организации работы по отлову бродячих животных», – заявили в ведомстве.

Жители Полярного, как сообщает B-port, уже обращались к губернатору с просьбой решить проблему бродячих собак в их городе. Люди настаивают, что власти только рапортуют об отлове животных, однако ситуация не меняется.