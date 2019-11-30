Снегоуборочной техники в Петербурге в 2020 году станет на треть больше

Петербург увеличит парк снегоуборочной техники на треть в 2020 году. Об этом 30 ноября сообщил губернатор Александр Беглов в ходе проверки дорожных и жилищно-коммунальных предприятий Красносельского района.

«Мы увеличили штат дворников и кровельщиков, привели все снегоплавильные станции в порядок, проверили укомплектованность техники. Ещё треть нужно закупить в следующем году», – заявил глава города.

Губернатор также принял участие в тестовом запуске снегоплавильной камеры на Петергофском шоссе, 77, обслуживающей Петродворцовый и Кировский районы. В Смольном добавили, что в следующем году начнётся проектирование еще трёх снегоплавильных пунктов – на юго-западе, северо-западе и в центральной части города на Обводном канале.

Напомним, в текущем году ГУДП «Центр» закупило 471 единицу уборочной техники. Кредит на 3 млрд рублей выдал Банк «Санкт-Петербург». Кроме 110 тракторов завода «Вихури Рус» более чем за миллиард рублей речь идет о 40 многофункциональных коммунальных машинах «Мультимобиль» (288 млн), 128 машинах для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ на базе трактора «Беларус» 82.1 РФ (211 млн), 74 комбинированных дорожных машинах ЭД300АК на базе трехосного КАМАЗа-65115 (536 млн) и 119 — на базе КАМАЗа-53605 для комплексной уборки протяженных широких улиц в районах с новой застройкой (833 млн). Деньги на погашение предприятие в следующем году получит из бюджета города в виде взноса в уставный капитал.



