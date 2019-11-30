Сириец едет на коне из Дамаска в Кремль. К Новому году он хочет подарить Путину скакуна

Сирийский путешественник Аднан Аззам более полугода едет из Сирии, и уже достиг юга России. К середине декабря он собирается встретиться с российским президентом, чтобы поблагодарить его за поддержку режима Башара Асада.

«[Лошадь] Звезда Сирии прибыла в Ростов-на-Дону. Это 1067 километров к юго-востоку от Москвы», – сообщается 30 ноября на странице в Facebook Аднана Аззама.

По его словам, акция «Сирийский мир благодаря России» была одобрена на высшем уровне и задумывалась еще несколько лет назад. В апреле он отправился в путь в 6 тысяч километров через Ирак, Иран, Иорданию и Азербайджан.





Вчера путешественник побывал в Дагестане, где его встретили представители местного конного клуба. Там он объявил, что к середине декабря собирается прибыть в Москву, чтобы подарить Владимиру Путину коня как символ благодарности сирийского народа.

Напомним, что Аззам уже не в первый раз совершает долгое путешествие на коне. Ранее он преодолел маршрут по Северной Америке, Европе и Африке.