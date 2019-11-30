Возле платформы Новой Деревни нашли травмированного мужчину. Рядом торчал высоковольтный кабель

Мужчина со ссадинами на руках и синяком под глазом был найден в бессознательном состоянии рядом с торчащим из земли кабелем в Приморском районе Петербурга. Он умер в машине скорой помощи.

Как стало известно «Фонтанке», о бездыханном мужчине в 10 метрах от платформы станции Новая Деревня в полицию сообщила бухгалтер одной из строительных компаний. Пострадавшего она описала как 30-летнего иностранца-азиата, он лежал рядом с электроопорой. Прежде чем к платформе приехала полиция, его увезли медики, но до больницы он живым не доехал.

Личность погибшего ещё не установлена. На его ладонях ссадины, а под глазом – синяк. На месте, где он упал, из земли торчало полтора метра высоковольтного кабеля. Он был оборван.



