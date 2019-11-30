Евро-2020 откроется в Петербурге концертом на Дворцовой площади. Временно она превратится в фан-зону

Все вопросы по организации матчей чемпионата Европы в Петербурге решены, и уже известно, чей концерт откроет турнир в городе. В этом заверил президента УЕФА Александера Чефирина вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, сообщает пресс-служба Смольного.

«Владимир Кириллов анонсировал концерт на Дворцовой с участием Валерия Гергиева, приуроченный к началу турнирных матчей. Глава УЕФА выразил готовность побывать на этом концерте», – сообщает 30 ноября пресс-служба Смольного.

На встрече с Чефирином в Бухаресте 30 ноября петербургский вице-губернатор рассказал, что Дворцовая площадь на время Евро-2020 превратится в фан-зону, гости которой с 3 по 12 июля смогут увидеть четверть-, полуфинальные и финальные матчи. Президент УЕФА Александер Чефирин восхитился возможностью смотреть футбол на главной площади города, назвав это «большим подарком».

Основной фан-зоной, как и во время мундиаля, станет Конюшенная площадь.





«Петербуржцы с нетерпением ждут начала футбольного праздника», – уверены в Смольном.