Работа стала вторым домом. Обвиняемого в снабжении арестантов инспектора Крестов посадили в камеру того же изолятора

Колпинский районный суд Петербурга отправил под стражу инспектора отдела режима и надзора Крестов Андрея Пугачева. Время коротать «дилер» будет среди бывших клиентов. Он туда не хотел.

Об аресте Пугачева сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 ноября. Обвиняемый в попытке сбыта арестантам 22 граммов растительного наркотика 33-летний Пугачев просил отправить его под домашний арест, но суд его просьбе не внял. Он будет содержаться в том же СИЗО-1, где и работал, минимум до 26 января 2020 года.

Задержали инспектора 27 ноября, в тот же день ему предъявили обвинения. За Пугачевым следили оперативники из управления собственной безопасности УФСИН, наркотик он, по версии следствия, купил у неизвестных на станции метро «Ломоносовская».



