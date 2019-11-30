Историка Соколова увезли в Москву. Там его ждут психиатры

В ближайшее время обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов пройдёт экспертизу, которая объяснит в каком состоянии находится его психика. Врачи примут его в Москве.

О том, что Соколов будет беседовать с психиатрами, 30 ноября подтвердил его адвокат Александр Почуев. Обвиняемый уже доставлен в Москву, он пробудет там минимум до нового года. Предположительно, экспертизу проведут сотрудники НИИ имени Сербского.

Историк и бывший доцент СПбГУ сознался в том, что 7 ноября застрелил, а потом расчленил свою бывшую студентку и сожительницу Анастасию Ещенко. Он был арестован и не возражал против этой меры, но адвокат намерен решение обжаловать, заседание по апелляции состоится 5 декабря в Санкт-Петербургском городском суде. «Фонтанка» нашла приговор Соколову 1982 года, тогда он был осуждён на два года условно за затопление судна, на котором он был капитаном. Одного члена команды так и не нашли. О том, как вёл себя в отношениях историк, «Фонтанке» рассказала его бывшая возлюбленная, которую он чуть не убил.



