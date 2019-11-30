«Иногда футбол - это боль». Леонид Слуцкий ушел с поста тренера «Витесса» после пяти поражений подряд

Российский специалист покинул кресло главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс», который он возглавлял с июня прошлого года.

«Я хотел бы поблагодарить всех за время в «Витесса». Тех, кто меня любил и тех, кто ненавидел. Футбол – это по большей части чистые эмоции и радость, но иногда футбол – это боль. И болезненные решения. Одно из них я принял сегодня!», – написал 30 ноября Слуцкий в Instagram.

Тренер из России отметил, что для него удовольствием стала работа в голландском чемпионате, после которого у него остались «прекрасные чувства», «большой опыт» и «много позитивной энергии».

Информация об уходе Слуцкого уже размещена на официальном сайте команды. «Леонид отдал все "Витессу". <...> Я глубоко сожалею о том, что он не смог изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в дальнейшей карьере», – заявил технический директор арнемской команды Мо Аллах.

Напомним, что Слуцкий пришел в «Витесс» в июне 2018 года. Под его руководством команда заняла 5-е место в чемпионате и дошла до финала плей-офф за попадание в Лигу Европы, но уступила «Утрехту». В сезоне 2019 года российский специалист подвергся критике за неудовлетворительные результаты. Последний матч под его руководством состоялся 30 ноября – «Витесс» со счетом 2-3 уступил «Херенвену», что стало пятым поражением подряд.



