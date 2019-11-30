В Ленобласти найден мёртвым начальник полиции Тихвина

Замначальника ОМВД по Тихвинскому району Ленинградской области подполковник Роман Карманов внезапно скончался в Бокситогорском районе. Об этом 30 ноября сообщает 47News.

Тело Карманова в частном доме деревни Астрачи Бокситогорского района обнаружил его заместитель. Сорокачетырёхлетний начальник полиции Тихвина отметил свой день рождения неделю назад, 30 ноября должен был выйти на работу из отпуска, но на рабочем месте не появился, и его начали искать. Как уточняет издание, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

По данным полицейского главка, Роман Карманов на службе с 1994 года. В 2001 году окончил Петербургский университет МВД по специальности "юриспруденция". Ранее работал в ОМВД по Бокситогорскому району.



