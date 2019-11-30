У жены «проще попросить прощения, чем разрешения». Норвежский министр сообщил о покупке Tesla Cybertruck через соцсети
Министр юстиции Йоран Каллмир поставил супругу в известность о том, что он оформил предзаказ на электропикап Tesla Cybertruck, на своей странице в Facebook.
«Извини, Торунн Смедаль Каллмир. Могу поспорить, что проще попросить прощения, чем разрешения», – написал норвежский министр в соцсетях, выложив фотографию своего приобретения.
В комментарии изданию Nettavisen Каллмир пояснил, что он «даже не пытался» поговорить с женой перед покупкой в 45 тысяч евро. «Она бы мне все равно не разрешила», – резюмировал норвежский политик.
Он также добавил, что на первый взгляд его новая машина «ужасно некрасивая», но, по его оценкам, она прекрасно подходит «мужчине, приближающемуся к кризису среднего возраста».
Министр юстиции заявил, что жена отреагировала на предзаказ Tesla Cybertruck «с интересом».
Справка:
Новая машина Tesla была представлена в ноябре. Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах трансмиссии: с одним мотором и приводом на задние колеса, с полным приводом с двумя и даже с тремя моторами. В зависимости от этого различными будут и характеристики пикапа. В самом «слабом» варианте с одним электромотором разгон до сотни будет занимать чуть более 6 секунд, запас хода составит 400 километров, и грузовик сможет буксировать прицеп массой около 3,5 тонны. В варианте с двумя моторами и полным приводом время до сотни сокращается до 4,5 секунды, пробег увеличивается до 500 километров, и на прицеп можно будет уже грузить больше пяти тонн. Трехмоторный полноприводный вариант обещает разгон на уровне гиперкара – менее 3 секунд до 100 км/ч, запас хода увеличивается до 800 километров, а нагрузка — до 7 тонн.
Илон Маск не тратит на рекламу ни цента, и основной рекламной «площадкой» для Tesla стал его личный аккаунт в Twitter c 30 миллионами подписчиков. По словам предпринимателя, компания получила 250 тысяч предзаказов, причем большинство потенциальных покупателей резервирует «среднюю» двухмоторную версию. Полицейское управление Дубая уже заявило о готовности приобрести Tesla Cybertuck для использования в качестве патрульной машины.