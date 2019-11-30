У жены «проще попросить прощения, чем разрешения». Норвежский министр сообщил о покупке Tesla Cybertruck через соцсети

Министр юстиции Йоран Каллмир поставил супругу в известность о том, что он оформил предзаказ на электропикап Tesla Cybertruck, на своей странице в Facebook.

«Извини, Торунн Смедаль Каллмир. Могу поспорить, что проще попросить прощения, чем разрешения», – написал норвежский министр в соцсетях, выложив фотографию своего приобретения.

В комментарии изданию Nettavisen Каллмир пояснил, что он «даже не пытался» поговорить с женой перед покупкой в 45 тысяч евро. «Она бы мне все равно не разрешила», – резюмировал норвежский политик.

Он также добавил, что на первый взгляд его новая машина «ужасно некрасивая», но, по его оценкам, она прекрасно подходит «мужчине, приближающемуся к кризису среднего возраста».





Министр юстиции заявил, что жена отреагировала на предзаказ Tesla Cybertruck «с интересом».