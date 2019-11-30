Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Газопровод «Турецкий поток» будет запущен 8 января 2020 года. Об этом 30 ноября сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эрдогана, торжественные мероприятия в честь запуска «Турецкого потока» состоятся в Стамбуле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне подтвердил, что запускать газопровод турецкий лидер будет вместе с Владимиром Путиным.



