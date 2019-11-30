Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Газопровод «Турецкий поток» будет запущен 8 января 2020 года. Об этом 30 ноября сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Эрдогана, торжественные мероприятия в честь запуска «Турецкого потока» состоятся в Стамбуле.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне подтвердил, что запускать газопровод турецкий лидер будет вместе с Владимиром Путиным.
Справка:
Проект "Турецкий поток" - газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.