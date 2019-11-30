На юге города закрывали «Лето». Внутри темно, снаружи тесно

Торгово-развлекательный комплекс на Пулковском шоссе в Петербурге закрылся днём 30 ноября. Покупателям и продавцам стало темно.

Свет, по словам очевидцев, погас около половины третьего. «Вот вам и чёрная пятница», – пишут пришедшие за скидками горожане. По их словам, администрация приняла решение комплекс на время закрыть. Дозвониться до его представителей «Фонтанке» не удалось.

Примерно через 40 минут горожане сообщили, что электричество было восстановлено, но тем временем вокруг 25 дома по Пулковскому шоссе собралась плотная пробка из желающих уехать.

«Черная пятница стала и правда чёрной субботой. Выключили свет. Из-за этого образовались жуткие пробки на въезд и выезд», – написали читатели «Фонтанки». К четырём часам, по данным сервиса «Яндекс.Карты», там все ещё свободно не проехать.



