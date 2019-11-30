Плачущая Кристина из Петербурга рассказала о Серёже на «Майбахе». Он вероломно разбивает женские сердца и потрошит заначки

Знакомство в «Тиндере», четыре шикарных свидания, грезы о будущем – за неделю счастья 31-летняя петербурженка заплатила полтора миллиона рублей и, кажется, цена ей показалась непомерно высокой. Она хочет крови Серёжи на «Майбахе».

Петербургского обольстителя ищут с 30 ноября, после слезного плача и зубовного скрежета Кристины в полиции Красногвардейского района. Молодая красивая женщина, стоматолог по профессии и романтик по натуре, в начале ноября 2019 года она познакомилась в приложении «Тиндер» с симпатичным мужчиной. Представился Сергеем, 36 лет от роду.

Выдержав паузу приличия – Кристины хватило на три недели, – она позвонила Сергею и санкционировала свидание. 22 ноября встретились у нее дома на Большеохтинском проспекте.

Роскошь и обходительность сочились из Сергея. Приехал на автомобиле «Майбах» с водителем, немного рассказал о своем бизнесе – владеет транспортной компанией, занимается строительством.





Со свиданиями пара зачастила. Встречались каждый день – 22-го, 23-го, 24-го… На четвертый день Кристина услышала вопрос: «Какие тебе машины нравятся? Ну кроме моего «Майбаха», конечно».

«Ренж Роверы». Тащусь от них», – промурлыкала она. В тот же вечер они гуляли по салону «Рольф» на Полюстровском и выбирали. Выбрали.

Через пару дней Серёжа (иных имен стоматолог уже не признавала) выразил готовность купить автомобиль и оформить на Кристину – в знак, так сказать, чистосердечия и наиполнейшего доверия.

Из пяти-шести миллионов, которые стоил «Ренж» мечты, есть почти вся сумма, с некоторой неловкостью ответил Серёжа. Недоставало сущих копеек. «У меня они есть, я добавлю», – проявляя деликатность, чтобы не задеть струны мужского честолюбия, ответила Кристина. Она купалась в блаженстве и уже не знала цену ничему, кроме своего счастья. На его фоне полтора миллиона рублей казались ничтожеством.

Сергей и Кристина поехали за машиной, а по пути завернули в «Охта Молл» – на деловую встречу. Мужчина вышел и скрылся в дверях торгового комплекса, пообещав поскорее вернуться. Через пять минут позвонил водителю и попросил подождать его на подземной парковке.

Шло время. Кристина позвонила Сергею. Телефон выключен. Через три часа – тот же результат. Водитель отвез женщину на Большеохтинский. После прощания и его телефон тоже потерял связь с внешним миром.

«Майбах», которым пользовался подлец, сдается в аренду. В поисковом запросе Google по госномеру объявление о машине с Wi-Fi, кондиционером и телевизором занимает третье место. Кристина запомнила, но проверять Серёжу мысль в голову не приходила. Час эксплуатации «Майбаха» стоит 2000 рублей.