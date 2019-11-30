За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

По данным «Фонтанки», борцы с экстремизмом следили за фанатами днём 30 ноября у стадиона «Смена» на улице Верности. Команда «Спартака» проигрывала, и обидное с трибун полетело в адрес игрока основного состава «Зенита» и сборной России. После фразы «Дзюба вон, Дзюба кривоногий» шестерых молодых людей стремительно усадили в служебную машину и увезли в отдел. Все они совершеннолетние. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу петербуржцев, основные составы встретятся на «Газпром Арене» завтра, в 19:00.

Дзюбе не впервые за последнее время приходится слышать подобное. Первый раз его освистали на матче сборной России с Сан-Марино в середине ноября, затем на игре «Урала» против «Спартака». Группу болельщиков тогда оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сам форвард, воспитанник столичного клуба, относится к этому снисходительно. «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю своё дело», – сказал он после победы в матче Лиги чемпионов над командой из Лиона.



