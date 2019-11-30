«Это официально». Бой Нурмагомедова и Фергюсона за чемпионский пояс состоится в апреле 2020-го

Откладывавшаяся несколько раз встреча бойцов из России и США намечена на следующий год.

«Это официально. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон встретятся в главном событии UFC <...> 18 апреля», – сообщает 30 ноября ESPN.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон встретился с руководством UFC для подписания договора о бое с российским спортсменом. Нурмагомедов также подписал контракт в начале этой недели.

Президент UFC Дана Уайт ранее подтвердил, что бой состоится в апреле в Нью-Йорке. Теперь стала известная точная дата – 18 апреля.

Напомним, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отменялся уже несколько раз из-за проблем со здоровьем спортсменов. В активе 35-летнего американца – 25 побед и три поражения. В «копилке» россиянина – чемпионство UFC в легком весе и 28 побед. Нурмагомедов ни разу не проигрывал бои.



