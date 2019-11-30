Авторитетно-этнические жулики дострелялись в Петербурге. За автоматные очереди и выяснение отношений их положили на пол

Оперативники Центра «Э» и СОБР Росгвардии посетили кафе «Узбегим». «Фонтанка» демонстрирует последствия и оружие, разбросанное по полу.

Формальной причиной стала недавняя стрельба в этом же заведении из автомата Калашникова. Заодно полицейские успокоили влиятельного в своем мире человека по имени Кенан. Он еще не в законе, но очень стремится. Даже устроил пальбу с представителем настоящего вора.

По информации «Фонтанки», в ночь с 29 на 30 ноября сотрудники Центра «Э» и СОБРа Росгвардии испортили праздник крепким мужчинам, собравшимся в кафе «Узбегим», что на Товарищеском, 20, в Невском районе Петербурга. В этот раз группа друзей отмечала освобождение из колонии своего товарища. Как проходила встреча полицейских и гостей заведения – видно по нашим фотографиям.

По данным «Фонтанки», в результате 7 человек без регистрации отвезены в миграционное подразделение, пятеро – в кабинеты уголовного розыска на задушевные беседы, а 32- летний уроженец Грузии Кенан Гусейнов отправлен к дознавателю. Ему предъявлено хулиганство, но не совсем обыкновенное, а скорее традиционное для определенного стереотипа поведения.





«Фонтанка» узнала, что совсем недавно – в ночь на 1 октября этого года в том же кафе «Узбегим» примерно в том же составе они праздновали день рождения своего коллеги по неформальному ремеслу. Разойдясь в своем настроении, Гусейнов и пострелял в окно из своего охолощенного автомата Калашникова.

До 30 ноября в Невском районе находился материал по поводу этих ночных звуков. За прошедшие дни оперативники собрали характеристики Гусейнова. В 2012 году он был осужден Петродворцовым судом за похищение человека, освободился в 2016-ом. Живет ярко, перемещается на «Порше Кайене», номер мобильного телефона практически из одних четверок. По оперативным данным управления уголовного розыска Петербурга, готовится стать не просто авторитетом, а получить статус вора в законе. Для этого, как говорят, ставит себя в городе. Так, например, в середине октября этого года на проспекте Культуры тоже были слышны выстрелы. Но уже не из травматического оружия. Это Гусейнов и его кунаки агрессивно поговорили с оппонентами из сообщества, пожалуй, самого известного вора в законе из Азербайджана Лоту Гули. Кстати, после этой пальбы жалоб и заявлений друг на друга в полицию не поступало.

Что касается данного уголовного дела, то оно инициировано в контексте стрельбы в Петербурге вообще. Как мы помним, недавно в Выборгском районе был привлечен петербуржец с Кавказа, кто также пострелял из автомата в открытое окно своей автомашины.

По данным «Фонтанки», около 17 часов суд Невского района рассмотрит ходатайство об аресте Гусейнова.