Лидер ликвидируемого Минюстом движения «За права человека» зарегистрировал одноименную организацию

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Поводом для решения Минюста стала проверка, проведенная в прошлом году. В частности, проверяющие выявили несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс. Кроме того, Минюст обратил внимание на то, что движение неоднократно штрафовалось Роскомнадзором.

Организация Льва Пономарева направила в министерство письмо с предложением внести поправки в устав, однако ответа не последовало.

Ранее движение неоднократно штрафовали по закону об «иностранных агентах», так как правозащитники отказывались использовать пометку «иностранный агент» в своих публикациях. В 2014 году «За права человека» включили в реестр иноагентов, однако позже исключили оттуда. В феврале 2019-го Минюст поменял свое мнение, вновь признав организацию Пономарева «иностранным агентом».

«За права человека» – российское правозащитное общественное политическое движение. Создано 20 ноября 1997 года. В 2012 году в состав движения входили 120 правозащитных организаций из большинства регионов России. Министерством юстиции России было внесено в регистр иностранных агентов, но потом исключено из него. Раньше организация получала президентские гранты, однако в конце 2018-го стало известно, что «плохо написанная заявка» лишила правозащитников источника финансирования. Незадолго до этого Лев Пономарев был арестован на 25 суток 5 декабря за призывы выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «Пензенского дела» и дела «Нового величия».