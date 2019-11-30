Лидер ликвидируемого Минюстом движения «За права человека» зарегистрировал одноименную организацию
Лев Пономарев заверил, что «на всякий случай» создает новое движение под названием «За права человека», вместо ликвидируемого Министерством юстиции.
«Учреждаем новую общественную национальную организацию «За права человека». Она, скорее всего, продолжит работу движения, которое существует 22 года», – цитирует 30 ноября заявление Пономарева «Интерфакс».
Ранее лидер движения рассказывал, что создаваемая одноименная организация нужна «на всякий случай», поскольку он не верит в возможность обжаловать решение ведомства.
Справка:
Поводом для решения Минюста стала проверка, проведенная в прошлом году. В частности, проверяющие выявили несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс. Кроме того, Минюст обратил внимание на то, что движение неоднократно штрафовалось Роскомнадзором.
Организация Льва Пономарева направила в министерство письмо с предложением внести поправки в устав, однако ответа не последовало.
Ранее движение неоднократно штрафовали по закону об «иностранных агентах», так как правозащитники отказывались использовать пометку «иностранный агент» в своих публикациях. В 2014 году «За права человека» включили в реестр иноагентов, однако позже исключили оттуда. В феврале 2019-го Минюст поменял свое мнение, вновь признав организацию Пономарева «иностранным агентом».
«За права человека» – российское правозащитное общественное политическое движение. Создано 20 ноября 1997 года. В 2012 году в состав движения входили 120 правозащитных организаций из большинства регионов России. Министерством юстиции России было внесено в регистр иностранных агентов, но потом исключено из него. Раньше организация получала президентские гранты, однако в конце 2018-го стало известно, что «плохо написанная заявка» лишила правозащитников источника финансирования. Незадолго до этого Лев Пономарев был арестован на 25 суток 5 декабря за призывы выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «Пензенского дела» и дела «Нового величия».