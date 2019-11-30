Фанаты «Зенита» устроили файер-шоу на базе клуба накануне игры со «Спартаком»

Тренировка футбольного клуба «Зенит» на базе команды в Удельном парке в субботу, 30 ноября, прошла в зажигательной атмосфере. Десятки фанатов пришли на базу и провели впечатляющую акцию с зажженными файерами. Судя по всему, таким образом болельщики поддержали игроков в преддверии матча со «Спартаком», который пройдёт в воскресенье, 1 декабря, на «Газпром Арене».

Ранее нападающий «Зенита» Артём Дзюба, комментируя предстоящую игру, сказал: «Впереди война».



