В Петербурге начался снос «Буревестника»

На Малоохтинском проспекте начался снос корпусов научно-производственного предприятия «Буревестник». Об этом сообщили 30 ноября очевидцы.

Участок на Малоохтинском проспекте – одна из немногих оставшихся в Петербурге промышленных территорий, которые подходят для редевелопмента. Здание возвели в 1968-1972 годах.

Ранее стало известно, что на этом месте построят жилье. Осенью 2018 года участок был продан с торгов за 1,57 млрд рублей компании «Галактика», которая в начале года перепродала актив «Специализированному застройщику М68». Весной стало известно, что «Буревестник» снесут, а на его месте появятся восемь корпусов жилья бизнес-класса общей площадью более 60 тысяч кв. метров, 5 тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости, детский сад и паркинг на 550 автомобилей.

Реализует проект М68 совместно с инвестиционно-строительным холдингом AAG.



