Россия впервые запустила ракету «Кинжал» в Арктике

Истребитель МиГ-31К выпустил гиперзвуковую ракету «Кинжал» по наземной цели на полигоне Пембой, который расположен к северо-востоку от Воркуты. Испытания прошли в середине ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

«Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск», – сообщает 30 ноября ТАСС со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Ракета достигла скорости в 10 Махов. Воздушно-космические силы России пока не прокомментировали состоявшиеся в середине ноября испытания.

Напомним, что именно о «Кинжале» рассказывал всему миру Владимир Путин, выступая в прошлом году перед Федеральным собранием, пожалуй, с самым милитаризированным своим докладом. Гиперзвуковой ракетный комплекс был презентован президентом как один из действенных способов ответа на внешние угрозы. Тогда власти США отреагировали рядом резких высказываний, что, по сути, дало старт к новой гонке вооружений.

В начале августа Владимир Путин вновь поднял тему ракетного оружия, дав поручение военным быть готовыми к разработке новых ракет, хотя такое оружие как «Кинжал» вполне может выполнить задачи по отражению агрессии. Этот выпад был ответом на выход США из действовавшего с 1980-х гг. договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



