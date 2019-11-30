Лёгкий минус и ветер. Календарная зима начнётся в Петербурге со снегом

Первый день зимы в Петербурге будет ветреным и немного снежным. Об этом сообщает 30 ноября Северо-Западный гидрометцентр.

По данным синоптиков, днём 1 декабря скорость ветра с запада может достигать 13 м/с. Погода облачная, с прояснениями, но при этом метеорологи обещают небольшой, местами умеренный снег. Автомобилистам и пешеходам передвигаться следует внимательно – на дорогах гололедица.

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус 30 ноября пояснил, что Петербург «оказался в тыловой, холодной части циклона, с центром над Баренцевым морем».

Однако мёрзнуть петербуржцам не придётся – температура воздуха, по информации Гидрометцентра, ночью будет не ниже -4 градусов Цельсия, днём – около нуля. Атмосферное давление будет повышаться.



