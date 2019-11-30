Аккурат к началу зимы. Из салона на Смоленке трое в масках унесли сотню шуб

Трое молодых людей подперли дверь в помещение охраны машиной, не спеша вышли, вскрыли меховой салон в Василеостровском районе Петербурга и перетащили в BMW шуб на 10 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке», воры приехали к магазину на набережной реки Смоленки 5/7 около шести утра 30 ноября. Выход из помещения, в котором сидят охранники склада и магазина с шубами, они подперли капотом автомобиля. Затем они вскрыли металлические жалюзи, дверной замок и зашли в магазин.

По дешёвке в качестве новогоднего подарка петербуржцы смогут купить порядка 100 – 120 шуб, если знают где искать. Предварительно ущерб владельцы оценили в 10 млн рублей. Номера на BMW оказались ненастоящими.



