Российский МИД объяснил ошибкой Чехии отказ чешскому министру во въезде в РФ

Министерство иностранных дел России прокомментировало сорванный визит министра сельского хозяйства Чехии Мирослава Томана в Казань, который закончился 10-часовым ожиданием в столичном аэропорту и возвращением в Прагу.

«Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», - сообщается 30 ноября в заявлении российского МИДа.

Дипломаты отмечают, что в СМИ появились «различные домыслы» о причинах произошедшего. Внешнеполитическое ведомство особо подчеркнуло, что чешская сторона не в первый раз допускает «подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур».

Напомним, что глава министерства сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан 27 ноября не смог вылететь в Казань на встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, так как в столичном аэрохабе его отказались впускать в страну. Чешские СМИ писали, что причиной произошедшего мог стать отчет службы информационной безопасности республики о деятельности российских шпионов.



