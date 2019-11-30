Сотрудники авторынка потихоньку воровали с парковки машины. Во время инвентаризации недосчитались 18 автомобилей

Владельцы авторынка в Приморском районе Петербурга заявили в полицию о краже 18 машин с парковки на улице Оптиков. Под подозрением сотрудники.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, речь идёт о дилерских центрах на улице Оптиков. Инвентаризацию проводили в середине ноября, на охраняемой парковке не оказалось 18 автомобилей, которые когда-то были куплены для реализации. Руководство компании считает причастными к кражам сотрудников отдела продажи. Исчезли, вместе с ключами и документами, две «Шкоды» и два «Шевроле», десять «Фольксвагенов», «Вольво», «Тойота», «Хюндай» и «Форд».

Ущерб бизнесмены насчитали на 15,2 млн рублей.



