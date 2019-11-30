Facebook впервые пометил пост как «недостоверный»

Социальная сеть Facebook впервые использовала пометку о «недостоверной информации». Это было сделано по требованию правительства Сингапура в соответствии с законом этой страны о противодействии фальшивым сведениям и манипуляциям в Интернете, сообщает 30 ноября Reuters.

«По закону Facebook обязан сообщить вам, что, согласно заявлению правительства Сингапура, это сообщение содержит ложную информацию», – говорится в уведомлении, которое видно только пользователям в Сингапуре. Помета была помещена внизу поста без каких-либо изменений внутри текста.

Сообщение в соцсети было опубликовано 23 ноября и касалось ареста подозреваемого в фальсификации выборов. Материал, о котором идёт речь, был размещён оппозиционным изданием States Times Review – его статьи в Сингапуре можно читать только в социальных сетях. 23 ноября оно опубликовало результаты расследования. В частности, издание сообщило об аресте одного из общественных деятелей, который ранее выступал с «разоблачением» правящей в стране партии. Позже представители МВД опровергли эту информацию.

Специальный орган по надзору за исполнением закона о фейках потребовал от Алекса Тана, который ведет блог States Times Review, внести правки в «ложный» пост. Тан, живущий за пределами Сингапура и имеющий гражданство Австралии, ответил отказом, после чего власти Сингапура заявили, что он находится под следствием, и пригрозили арестом. После этого надзорный орган обратился в Facebook.





В Facebook требование выполнили, а представитель компании выразил надежду, что новый закон не повлияет на свободу слова, а его применение будет взвешенным и прозрачным.

Facebook часто блокирует контент, который нарушает местные законы. К июню этого года было зарегистрировано около 18 000 случаев по всему миру.