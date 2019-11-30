СМИ: Замруководителя управления Следкома по Свердловской области задержан за взятку в 18 млн рублей

Первого заместителя руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области задержали сотрудники ФСБ и Следственного управления.

«В Екатеринбурге задержали первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области, полковника юстиции Михаила Бусылко <...> Cледователя задержали при получении взятки в размере 18 миллионов рублей», – сообщает 30 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, деньги Бусылко передал адвокат, а операцию провели сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления. Сейчас первый заместитель руководителя регионального СУ СКР находится в ИВС, где ожидает суда, который выберет ему меру пресечения.

Силовики пока не прокомментировали информацию СМИ.

43-летний Михаил Бусылко начал трудовую деятельность в прокуратуре в 1998 году. С 2007 года стал заместителем руководителя следственного отдела и руководителем второго следственного отдела СК при прокуратуре России по УрФО. Через 4 года его назначили заместителем руководителя следственного управления СК России по Уральскому федеральному округу.



