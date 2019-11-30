На осенний бал прессы пришли зомби. Чем занимаются петербургские журналисты, когда не работают

На ежегодном балу прессы журналисты выбирали лучших среди своих, танцевали, дефилировали и играли в карты. На сцене рок и мертвецы.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Традиция собирать журналистов перед Новым годом в Петропавловской крепости, придуманная основателем «Ажур-Медиа» Андреем Константиновым, была реализована в 7 раз 29 ноября. В салонных играх себя показали девять команд.

Тема этого года – «Аполитичная ассамблея», так что командам пришлось выдумывать, как не приплетать к своим выступлениям тех, кто не сходит с полос и эфиров СМИ. В конкурсе дефиле, главная задача которого продемонстрировать карнавальные костюмы, многие команды действительно отошли от политики и говорили о том, как и чем живут редакции. Представители «Петербургского дневника» расширили состав группы «Кино», выпустив на сцену с десяток «рок-музыкантов», за что и получили первое место. Под мотив «Перемен» они поделились переживаниями о своём будущем.

Журналисты «Фонтанки» точно выделялись среди парадной публики – на бал прессы они пришли в виде зомби и предположили, что может произойти с Петербургом и его обитателями, если снег победит. Вышел апокалипсис с близняшками из фильма «Сияние», все ещё требующими денег за фото Петра и Екатерины, неприкаянной невесты, балерины, футболиста-дворника и обезумевшей от несправедливости Греты Тунберг. Каждый чего-то требовал. Второе место досталось «Фонтанке» за видеоролик. Журналисты отправили в Шушары свой вариант Джокера – танцевать и делать построенную в пустом поле станцию метро популярной. Но победили в этой номинации репортеры с петербургского НТВ.





В подкидного дурака выиграла представительница телеканала «Санкт-Петербург», в танцах на газете лучшей оказалась «Фонтанка».

Награды получали не только за креативность, но и за основную деятельность. Самым влиятельным СМИ этого года назвали «Эхо Москвы в Петербурге», лучшей телевизионной программой «Вести Санкт-Петербург», лучшей передачей на радио – «Ни в какие ворота», «Зенит.FM». Чемпионом Интернета стала «Фонтанка», женским лицом петербургской журналистики – Александра Вараксина с «Санкт-Петербурга», лучшим журналистом – Алексей Завьялов с НТВ.

Итоги года журналисты подводили при поддержке ПАО «ЛЕНЭНЕРГО», ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», АО «ГК "Эталон"», АО «Петербургская сбытовая компания», ПАО «ТГК-1», АПФ «Фанагория», ООО «Торговый дом "Балтийский берег"», Coca-Cola HBC Russia, «ТД "Чижик"», SUPERWAVE GROUP, Иммерсивного шоу «Вернувшиеся», STROGANOFF GROUP, Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон», BANYAN TREE, ИИФЖ «Лики России», Бюро TIME, Креативного бюро «Дата», Школы Masters и Бюро Вкуса.