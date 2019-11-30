Россиянам пообещали упрощенный шенген в 2020 году. Но есть одно условие

Исполнительный директор УЕФА рассказал, что на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году чиновники намерены ввести упрощенную схему получения шенгенской визы, чтобы россияне могли посмотреть матчи за пределами РФ.

«В ближайшие недели мы планируем разработать предложения, способные упростить процедуру получения визы. Это касается и российских болельщиков, которые захотят посетить страны, требующие шенгенскую визу. Мы ожидаем, что в тех местах, куда будут приезжать болельщики, будет действовать упрощенная процедура [въезда в страну], в том числе для российских болельщиков», – цитирует 30 ноября заявление Мартина Каллена ТАСС.

По его словам, российская сторона также предусмотрела упрощенный въезд на матчи в Санкт-Петербурге для иностранцев. Для этого им понадобится только паспорт болельщика.



