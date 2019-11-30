Невеселые приключения финна в России

Обращавшийся за помощью к Путину финн получил конфискованную яхту. Теперь она может гнить и тонуть прямо на границе. Потому что финн не знает предела бюрократическим порядкам.

коллаж "Фонтанки"

Роковое путешествие на яхте в Россию в 2017 году закончилось для финна конфискацией и 2,5 годами тяжб с российской стороной. Решение суда о возвращение раритетного судна и обращение к президенту РФ так и не помогли пересечь границу. Власти РФ напоминают финну о накопившихся таможенных платежах, а он боится, что яхта так и сгниет, не вернувшись в Финляндию.

«Господином [Ярмо] Ахоненом не исполнена обязанность по уплате таможенных платежей. Согласно решению Выборгского городского суда Ленинградской области, задолженность по уплате таможенных платежей взыскана за счет транспортного средства – моторного судна Charlotte», – ответил начальник Выборгской таможни генерал-майор Александр Ястребов на вопрос «Фонтанки», почему на морском пункте пропуска «Брусничное» на Сайменском канале с 20 ноября не выпускают 100-летнюю яхту.

Charlotte, которую с конца ноября можно заметить одиноко стоящей на границе, принадлежит владельцу фирмы Japi Matkat финну Ярмо Ахонену. Он неоднократно ездил на своем судне 1922 года постройки между соседними странами, а рейс 20 июня 2017 года Ахонену запомнился надолго, так как яхта с тех пор осталась в Выборге как орудие преступления.

«Никаких проблем до этого дня у меня не возникало <...> Я, честно, был удивлен произошедшим. Сначала я даже не понял, в чем меня подозревают. Сперва мне предъявили обвинение в продаже алкоголя без лицензии, а затем в каботаже (плавание коммерческого грузового или пассажирского судна между морскими портами одного и того же государства. – Прим. ред.)», – так свою первую реакцию от случившегося описал финн.





Позже в Выборгской таможне иностранцу объяснили, что он все-таки нарушил.

«В период с 15 июня по 20 июня [судно Charlotte] использовалось для осуществления экскурсионной деятельности и перевозки пассажиров по внутреннему маршруту акватории Выборгского залива: поселок Советский – остров Игривый – остров Крепыш – город Высоцк», – рассказал тогда «Фонтанке» генерал-майор Александр Ястребов. Российские власти возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ, которое могло повлечь за собой штраф до 2500 рублей и конфискацию судна.

Ахонен отрицал все обвинения в незаконной туристической деятельности. Дело финна затянулось, а судно все это время оставалось в России. Бизнесмен из Суоми неоднократно пытался привлечь внимание российских властей к своей проблеме, например, даже развернул огромный баннер во время визита Владимира Путина в Хельсинки. «Добро пожаловать В.В.Путин. Пожалуйста помогите меня» – написал Ахонен на туристическом автобусе своей компании в центре финской столицы в августе этого года (орфография и авторский стиль сохранены. – Прим. ред.). Увидел ли Путин просьбу или нет, но дело сдвинулось с мертвой точки через несколько месяцев.

Ахонена признали виновным в неуплате таможенных сборов. Долг финна за несколько лет составил 2,6 миллиона рублей. Находившуюся в России яхту оценили в 7 миллионов рублей и выставили на торги. Однако почти 100-летнее судно за такую сумму никого не заинтересовало, после чего на имущество финна могла претендовать российская таможня, но выплатив Ахонену 2,8 миллиона рублей разницы.

На такой шаг никто не пошел, и 20 ноября Charlotte вернули решением суда (документ о возвращении нереализованного имущества должнику есть в распоряжении редакции).

Обрадованный финн поспешил вернуться на родину уже на яхте, но неожиданно застрял на морском пункте на Сайменском канале. «Сейчас я не понимаю, почему опять не могу покинуть Россию», – рассказал Ахонен, который не был готов к тому, что ему придется ночевать на непредназначенной для осенних прогулок яхте. Ему стало плохо, поэтому на границу в срочном порядке была вызвана скорая помощь. Финн был полон решимости находиться на Charlotte, пока ему не дадут добро на въезд в Финляндию, так как боялся, что судно снова конфискуют. Российские таможенники, по его словам, никуда не спешили, проводя один осмотр яхты за другим. «Ярмо в отчаянии. Он просто лежит. Его состояние очень плохое», – сетовали тогда сопровождавшие финна юристы.

После нескольких ночей на холодной яхте он все-таки принял решение уехать в Финляндию. «В настоящее время мы ждем. Чиновники говорят, что я должен заполнить какую-то бумагу. Я никогда ее не видел. Во время проверки я много раз спрашивал таможенников, что еще нужно. <...> Все разрешения на пересечение границы у меня есть», – заверял финский бизнесмен «Фонтанку».





Информацию о штрафах он называл «бессмысленной», так как никаких противоправных действий, мол, он не сделал. Ахонен также отметил, что вместе со своим российским помощником уже побывал на приеме у регионального прокурора, чтобы понять, почему он не может покинуть РФ, хотя яхту ему вернули еще 20 ноября. Представляющие финна в РФ юристы предположили, что остановленное на границе судно может быть своего рода рычагом давления на бизнесмена, который готов заплатить штрафы, но не понимает, какие именно.

«Как финн я привык, что чиновникам можно верить. Наверное, не стоило», – резюмирует Ахонен свое общение с российской стороной.

Юристы также указывают, что за два с половиной года «таможенного плена» Charlotte заметно истрепалась, поэтому ей необходим ремонт. Они опасаются, что «яхта просто сгниет и утонет» на границе двух стран, если дело Ахонена в очередной раз затянется.

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге заверили, что «в курсе ситуации», в которую попал их соотечественник, но детали дела дипломатично отказались комментировать.

«Мы находимся на связи с официальными лицами со стороны РФ. <...> Надеемся на скорейшее разрешение сложившейся ситуации, чтобы лодка продолжила свой путь», – уточнил «Фонтанке» консул по работе со СМИ Юсси Палмен.

Пока стороны решают, кто из них прав, а кто виноват, 100-летняя яхта Charlotte коротает свой век на границе России и Финляндии.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»