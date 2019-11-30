На даче в Ленобласти внучка нашла кости своей бабушки и 300 тысяч рублей. Женщина считалась пропавшей

В Сланцевском районе Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства смерти 81-летней женщины, считавшейся пропавшей без вести. Об этом 30 ноября сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

В местное отделение полиции 28 ноября обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что в садоводстве "Дружба" она нашла скелетированные останки своей бабушки, которая бесследно исчезла в октябре 2019 года.

Полицейские обнаружили на принадлежавшем погибшей женщине участке фрагменты скелета, но без черепа и части костей. Там же была одежда погибшей, её трость, документы и связка ключей. В садовом домике лежал рюкзак с 324 тысячами рублей внутри.

Проводится проверка, полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства смерти пожилой женщины.



