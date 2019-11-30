И все же выходной. Лжеминеры не дали школьникам с юга Петербурга учиться в субботу

Три школы эвакуированы в Красносельском районе Петербурга днём 30 ноября. Школьников отправил на улицу сообщивший о заминировании.

Об эвакуации в соцсетях пишут очевидцы. По их словам, уроки закончились раньше времени в 369 лицее на Маршала Захарова, 217 школе на проспекте Ветеранов и 252 школе на улице Тамбасова.

Дозвониться до образовательных учреждений «Фонтанке» не удалось.

Два последних дня отрываться от дел приходилось районным судам, письма также адресовались Следственному комитету и прокуратуре. Неизвестный требовал 120 биткоинов, якобы украденных с биржи WEX предпринимателем Константином Малофеевым. К письмам анонимов была приложена ссылка на расследование Русской службы Би-би-си о возможном участии основателя телеканала «Царьград» в выводе биткоинов из WEX. Предприниматель считает минирования кампанией по его дискредитации.



