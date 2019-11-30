Дело о крушении MH17 частично передано в суд в Гааге. На рассмотрение дела отвели 25 недель

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 году над Украиной "Боинге 777" передана в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Место проведения процесса в силу публичного интереса перенесено из здания окружного суда Гааги в охраняемый юридический комплекс, который находится рядом с аэропортом Схипхол.

Решено, что суд по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе пройдет в рамках не международного, а национального законодательства Нидерландов. Слушания по делу обвиняемых в крушении лайнера граждан России и Украины начнутся в марте 2020 года.

Среди обвиняемых – трое россиян: бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Из четверых подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают. Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.

На рассмотрение дела пока отведено 25 недель – последние слушания запланированы на февраль – март 2021 года.



