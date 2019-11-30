На российско-финской границе «гниёт» яхта. Выборгская таможня объяснила, почему возвращенное финну судно неделю не выпускают из РФ
Судно Charlotte, которое с 20 ноября таможня не выпускает из РФ, остается в морском пункте пропуска «Брусничное» на Сайменском канале из-за неуплаченных таможенных платежей. Когда оно покинет границу – неизвестно.
«Господином [Ярмо] Ахоненом не исполнена обязанность по уплате таможенных платежей. Согласно решению Выборгского городского суда Ленинградской области, задолженность по уплате таможенных платежей взыскана за счет транспортного средства – моторного судна Charlotte», – ответил начальник Выборгский таможни генерал-майор Александр Ястребов.
Финский бизнесмен в комментарии «Фонтанке» назвал штрафы «бессмысленными», отметив, что никаких противоправных действий не совершал. «Все разрешения на пересечение границы у меня есть», – настаивает Ахонен. По его словам, он будет продолжать добиваться возвращения своей собственности. Накануне со своими юристами он посетил региональную прокуратуру.
Подробнее о деле Ахонена, который не может вернуть в Финляндию своё судно с 2017 года, читайте в материале «Фонтанки».
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Справка:
Дело владельца фирмы Japi Matkat началось в 2017 году, когда в России он лишился своего судна. Начальник Выборгской таможни генерал-майор Александр Ястребов рассказал «Фонтанке», что причиной задержки яхты, выпущенной еще в 1922 году, стало «осуществление экскурсионной деятельности и перевозка пассажиров по внутреннему маршруту акватории Выборгского залива: поселок Советский – остров Игривый – остров Крепыш – город Высоцк». Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 16.24 КоАП РФ («Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами»).
Ахонен настаивает, что он неоднократно ходил на судне в Россию и никаких проблем у него не возникало. Его злополучная поездка в июне 2017-го якобы никак не была связана с туризмом.
В 2019 году он попытался привлечь внимание к своему делу, обратившись к президенту РФ Владимиру Путину, когда тот приезжал с визитом в Хельсинки. 20 ноября суд вернул ему судно.
Затем Ахонена признали виновным в неуплате таможенных сборов. Долг финна по таможенным платежам составлял 2,6 миллиона рублей. Яхту арестовали и оценили в 7 миллионов рублей. На торгах ее реализовать не удалось, после чего на имущество могла претендовать российская таможня, но с выплатой Ахонену разницы в размере 2,8 миллиона. Финну разницу никто платить не стал, и по закону яхту вернули, что подтверждается выданным 20 ноября документом о возвращении нереализованного имущества должнику.
Подробнее: «Как предприимчивый финн лишился яхты в Выборге».
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