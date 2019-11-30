На российско-финской границе «гниёт» яхта. Выборгская таможня объяснила, почему возвращенное финну судно неделю не выпускают из РФ

Судно Charlotte, которое с 20 ноября таможня не выпускает из РФ, остается в морском пункте пропуска «Брусничное» на Сайменском канале из-за неуплаченных таможенных платежей. Когда оно покинет границу – неизвестно.

«Господином [Ярмо] Ахоненом не исполнена обязанность по уплате таможенных платежей. Согласно решению Выборгского городского суда Ленинградской области, задолженность по уплате таможенных платежей взыскана за счет транспортного средства – моторного судна Charlotte», – ответил начальник Выборгский таможни генерал-майор Александр Ястребов.

Финский бизнесмен в комментарии «Фонтанке» назвал штрафы «бессмысленными», отметив, что никаких противоправных действий не совершал. «Все разрешения на пересечение границы у меня есть», – настаивает Ахонен. По его словам, он будет продолжать добиваться возвращения своей собственности. Накануне со своими юристами он посетил региональную прокуратуру.

Подробнее о деле Ахонена, который не может вернуть в Финляндию своё судно с 2017 года, читайте в материале «Фонтанки».



