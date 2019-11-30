На трамвайном кольце в Стрельне человек с огнетушителем обогатился на билеты и дневную выручку кондуктора

Рабочая смена для кондуктора «Горэлектротранса» в Петербурге закончилась нападением неизвестного с огнетушителем. Ему досталось чуть больше четырёх тысяч и билеты.

Как стало известно «Фонтанке», 67-летняя кондуктор ГУПа пострадала около восьми часов вечера на Санкт-Петербургском шоссе, когда она уже вышла из трамвая. Неизвестный в темной одежде распылил ей в лицо содержимое огнетушителя и отобрал сумку. В ней лежали 2900 рублей выручки и 1300 личных денег кондуктора. Злоумышленнику также достались билеты и три проездных на 10 поездок.

Огнетушитель похититель бросил там же. Возбуждено уголовное дело.



