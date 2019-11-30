Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами, голосом и «силой мысли»

Рабочая группа отраслевого союза «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) разработала законопроект для проведения эксперимента по использованию нейроассистентов, которые позволили бы людям с инвалидностью управлять легковым автомобилем. Об этом 30 ноября сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора «Нейронет» Александра Семенова.

На первом этапе управлять можно будет с помощью голоса и жестов, позже – даже «силой мысли» (с помощью биосигналов мозга).

Предполагается, что эксперимент, который проведут в 2020 – 2022 годах, даст возможность оборудовать машины нейроассистентами за счёт государственного бюджета, а также наладить производство таких систем в России, чтобы в дальнейшем выйти на экспорт. Поучаствовать в нём на добровольной основе смогут инвалиды с водительскими правами и автомобилем.

Госдума может рассмотреть законопроект после того, как его согласуют различные ведомства.



