Чтобы дышать полной грудью

Трёхлетней Нелли срочно нужна операция по установке специальной «растущей» конструкции, которая будет поддерживать позвоночник и грудную клетку в правильном положении. Из-за сложной формы сколиоза у девочки множество проблем, включая проблему с дыханием. И ситуация ухудшается с каждым днём. Провести операцию готовы петербургские медики. Но квота не покрывает расходов на саму конструкцию, которая стоит огромных денег.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Нелли Мусагалиева, 3 года.

Прогрессирующий сколиоз 4-й степени.

Спасёт операция. Не хватает 697 931 руб.

«У дочки тяжёлая форма сколиоза – позвоночник сильно искривлен в левую сторону, на спине вырос горб, грудная клетка вогнута. Врачи рекомендовали Нелли носить корректирующий корсет, сделанный по гипсовому слепку спины. Но уже через полгода специалисты признали, что положительного эффекта от корсета нет – позвоночник продолжает искривляться, горб стал еще больше.

У Нелли постоянно болит спина, ей очень трудно дышать. Деформация грудной клетки привела к тому, что сильно сдавлены лёгкие и сердце. Спасти Нелли может операция: необходимо установить специальную «растущую» конструкцию, она будет поддерживать позвоночник и грудную клетку в правильном положении. Дочка сможет наконец дышать полной грудью и полноценно развиваться. По мере роста ребёнка врачи будут раздвигать конструкцию, а не менять её целиком.

В Центре имени Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге нам готовы помочь. Но квота не покрывает затраты на установку «растущей» конструкции. В нашей семье трое детей, работает только муж, самим нам нужной суммы не собрать. Пожалуйста, помогите! С каждым днём дочке все хуже!» Гульмира Мусагалиева, Астраханская область.

Андрей Першин, заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«Нелли показано срочное оперативное вмешательство – имплантация системы VEPTR II слева для коррекции сколиоза и деформации грудной клетки, а также синдрома торакальной недостаточности (невозможность грудной клетки поддерживать нормальное дыхание и рост легких. – Прим. Русфонда)».

Контакты для оказания помощи:

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тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».