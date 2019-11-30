Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Компания Apple более глубоко изучит вопрос определения спорных границ после того, как Крым был обозначен как часть России в приложении «Погода». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании Труди Мюллер.

Как подчеркнула Труди, изменения были внесены на карту только для пользователей внутри РФ.

«Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран, прежде чем принимать решение о маркировке на наших картах и внесении изменений, если это требует закон. Мы более глубоко проанализируем, как мы обозначаем спорные границы в наших сервисах, и в результате определимся, как будем вносить изменения в будущем», – сказала Мюллер Reuters.

Российские политики «признанию» Apple Крыма частью РФ оказались рады, однако глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию.



