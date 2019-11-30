Bentley в честь своего столетия «возвращает долги природе»

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Британский люксовый автопроизводитель Bentley, входящий в немецкий концерн Volkswagen, в честь столетия марки высадил вокруг своей штаб-квартиры сто деревьев разных пород. Bentley широко использует натуральное дерево для отделки салонов автомобилей, так что эта акция не столько чествование себя как юбиляра, сколько возвращение долгов природе.

Все сто деревьев представляют собой только породы, характерные для Британских островов, сообщается в пресс-релизе Bentley. Вокруг штаб-квартиры компании в городе Крю высажено десять дубов, а пятнадцать вишневых деревьев формируют аллею перед главным входом.

Остальные деревья, включая 70 саженцев клена, бука, ореха, липы и вяза, размещены вокруг социальных объектов города. Кроме этого, десять фруктовых деревьев пересажены из места, предназначенного под стройку, в специальную зону для посетителей комплекса Bentley.





Сто деревьев – это, конечно, не так много для компании, выпускающей по десять тысяч роскошных автомобилей в год и широко использующей натуральное дерево для их отделки. Это скорее жест, чем реальные действия, направленные на восстановление лесных запасов.

Но хотя бы таким образом автопроизводитель демонстрирует понимание проблемы возобновляемых ресурсов и привлекает к ней внимание своих клиентов. Многие автомобильные компании уже отказываются от использования в отделке натуральной кожи, возможно, на очереди – отказ от натурального дерева.

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