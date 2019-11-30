Полиция Гааги сообщила, что злоумышленник ранил троих. Правоохранители ничего о нём не знают

Три человека получили ранения в результате нападения злоумышленника с ножом на торговой улице в центре Гааги 29 ноября , сообщила полиция города в Twitter.

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900-8844. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 29 ноября 2019 г.

В этом же сообщении правоохранители признались в том, что ничего не знают о нападавшем. "Вы знаете что-нибудь об этом инциденте, или у вас есть изображения с камеры или другие изображения, напишите нам", – просят полицейские Гааги жителей и гостей города.





Ранее BBC со ссылкой на голландскую полицию сообщало о том, что преступление произошло на торговой улице. Неизвестный 45-50 лет напал на посетителей универмага, где сегодня особенно людно – во всём мире проходит «чёрная пятница».

Напомним, ранее лондонцам удалось обезвредить человека с ножом. Мэр города поблагодарил неравнодушных. Но по данным британской прессы, при теракте погибли два человека.