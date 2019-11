Полиция Гааги сообщила, что злоумышленник ранил троих. Правоохранители ничего о нём не знают

Три человека получили ранения в результате нападения злоумышленника с ножом на торговой улице в центре Гааги 29 ноября , сообщила полиция города в Twitter.

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900-8844.

— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) 29 ноября 2019 г.